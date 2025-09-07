Сын Арнольда Шварценеггера Патрик тайно женился на модели Эбби Чемпион
Эбби Чемпион и Патрик Шварценеггер. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fred Duval
31-летний Патрик Шварценеггер, сын Арнольда Шварценеггера, женился на 28-летней модели Эбби Чемпион. Молодые люди встречались с 2015 года и в 2023 году объявили о помолвке.
Свадьбу перенесли из-за съёмок Патрика в третьем сезоне сериала «Белый лотос», сообщает The Daily Mail. Церемония прошла в узком кругу без лишней шумихи.
Издание также опубликовало фотографии церемонии, сделанные издалека. Свадебное торжество состоялось в загородном клубе в Кер-д'Ален в штате Айдахо. Выездная регистрация прошла на утёсе с видом на озеро. Среди гостей присутствовали родители жениха — Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер, а также сестра Патрика Кэтрин, которая замужем за актёром Крисом Прэттом. Со стороны невесты были родители Грег и Лора Чемпион и сестра-модель Баскин Чемпион.
Трёхдневное пребывание всей компании в клубе обошлось в 20 тысяч долларов. Для церемонии выбрали кремовую гамму. Подружки невесты нарядились в платья сливочного цвета.
