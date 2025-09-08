Мессенджер MAX
7 сентября, 21:02

В Сети опубликовали видео редчайшего лунного затмения

В Сети появилось видео редчайшего лунного затмения, которое произошло 7 сентября 2025 года в России. Кадры опубликовали в телеграм-канале «Типичный Оренбург».

Редчайшее лунное затмение сняли на видео. Видео © Telegram / Типичный Оренбург

На кадрах видно, как Луна погружается в тень Земли, приобретая красноватый оттенок. Это явление стало заметным для жителей Центральной и Восточной части страны, включая Москву. Следующий шанс увидеть полное затмение выпадет россиянам лишь 31 декабря 2028 года.

Life.ru публикует фото Кровавой Луны над Москвой
В воскресенье жители России стали свидетелями полного лунного затмения. Спутник Земли на полтора часа погрузится в тень нашей планеты, кардинально изменив свой привычный облик. При этом облачность не являлась помехой для наблюдения за уникальным астрономическим событием.

Обложка © Telegram / Типичный Оренбург

