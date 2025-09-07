Life.ru публикует фото Кровавой Луны над Москвой
Обложка © Life.ru
Life.ru публикует впечатляющие фотографии полного лунного затмения, наблюдавшегося в Москве. На снимках запечатлён ключевой момент астрономического события — так называемая «кровавая луна», когда лунный диск, погружаясь в тень Земли, приобретает характерный красновато-медный оттенок, эффектно контрастируя с ночным городским пейзажем.
Напомним, полное лунное затмение началось в московском небе, спутник Земли на полтора часа погрузится в тень нашей планеты, кардинально изменив свой привычный облик. Астрономическое явление охватило Антарктиду, акваторию Индийского океана, Азию, Африку, Европу и Океанию. Жителям Урала полное затмение лучше всего будет видно поздним вечером, а сибирякам — в полночь. В Западной Сибири Луна в этот момент окажется выше всего в небе. В Восточной Сибири зрелище начнется глубокой ночью, и почти везде (кроме Камчатки, Чукотки и Магаданской области) его основная часть закончится до того, как взойдет солнце.