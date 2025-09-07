Мессенджер MAX
7 сентября, 18:49

Life.ru публикует фото Кровавой Луны над Москвой

Напомним, полное лунное затмение началось в московском небе, спутник Земли на полтора часа погрузится в тень нашей планеты, кардинально изменив свой привычный облик. Астрономическое явление охватило Антарктиду, акваторию Индийского океана, Азию, Африку, Европу и Океанию. Жителям Урала полное затмение лучше всего будет видно поздним вечером, а сибирякам — в полночь. В Западной Сибири Луна в этот момент окажется выше всего в небе. В Восточной Сибири зрелище начнется глубокой ночью, и почти везде (кроме Камчатки, Чукотки и Магаданской области) его основная часть закончится до того, как взойдет солнце.

