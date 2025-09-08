Мессенджер MAX
7 сентября, 21:26

Космонавт Зубрицкий показал кровавое лунное затмение с борта МКС

Космонавт Роскосмоса Алексей Зубрицкий снял кровавое лунное затмение с борта Международной космической станции (МКС). Снимками он поделился в своём телеграм-канале.

Зубрицкий успел запечатлеть момент, когда Луна оказалась в тени Земли более чем наполовину. На одном из кадров виден участок Луны, окрашенный в кровавый цвет.

Life.ru публикует фото Кровавой Луны над Москвой
Life.ru публикует фото Кровавой Луны над Москвой

Как сообщал Life.ru, полная фаза кровавого лунного затмения началась в 20:31 по московскому времени. Пик затмения, когда затемнение лунного диска достигло своего максимума, пришёлся на 21:12. Астрономическое явление охватило Антарктиду, акваторию Индийского океана, Азию, Африку, Европу и Океанию, а также центральные регионы России.

