Космонавт Зубрицкий показал кровавое лунное затмение с борта МКС
Лунное затмение с борта МКС. Обложка © Telegram / Космонавт Алексей Зубрицкий
Космонавт Роскосмоса Алексей Зубрицкий снял кровавое лунное затмение с борта Международной космической станции (МКС). Снимками он поделился в своём телеграм-канале.
Зубрицкий успел запечатлеть момент, когда Луна оказалась в тени Земли более чем наполовину. На одном из кадров виден участок Луны, окрашенный в кровавый цвет.
Как сообщал Life.ru, полная фаза кровавого лунного затмения началась в 20:31 по московскому времени. Пик затмения, когда затемнение лунного диска достигло своего максимума, пришёлся на 21:12. Астрономическое явление охватило Антарктиду, акваторию Индийского океана, Азию, Африку, Европу и Океанию, а также центральные регионы России.