Космонавт Зубрицкий показал кровавое лунное затмение с борта МКС

Космонавт Роскосмоса Алексей Зубрицкий снял кровавое лунное затмение с борта Международной космической станции (МКС). Снимками он поделился в своём телеграм-канале.







Зубрицкий успел запечатлеть момент, когда Луна оказалась в тени Земли более чем наполовину. На одном из кадров виден участок Луны, окрашенный в кровавый цвет.