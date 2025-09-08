Ставят пустую бутылку под стол: Life.ru выяснил, что удивляет иностранцев в русских туристах

Долгие годы русских за границей представляли одинаково: в шапке-ушанке, с бутылкой водки наперевес в одной руке и балалайкой в другой. И да, где-то позади русского должен идти настоящий медведь. Времена меняются, но множество стереотипов в отношения русских по-прежнему сильны. О новых стереотипах Life.ru рассказал travel-эксперт, владелец турагентства Тариел Гажиенко.

Русские щедрые

В первую очередь иностранцев в русских туристов поражает щедрость. Когда русские отдыхают за границей, они обычно не задумываются о ценах — в отличие от туристов из других стран. Это также проявляется в том, что русские щедро оставляют чаевые и тратятся на развлечения, что даёт иностранцам ощущение, что русские сорят деньгами, добавил эксперт.

Многие европейцы могут пройти несколько кварталов, чтобы сэкономить на кофе каких-нибудь 50 центов. В то время как для российских путешественников важнее не экономия, а качество отдыха. Они готовы заплатить больше за хороший сервис, вкусную пищу или уникальный опыт. Тариел Гажиенко Travel-эксперт, владелец турагентства

Отлично одеваются

Тщательно продуманный образ часто бросается в глаза иностранцам при виде русских туристов. Независимо от того, в каком месте люди отдыхают, русские стараются выглядеть привлекательно и продуманно. Это включает в себя грамотно выстроенный аутфит. Например, даже на пляже русские женщины подбирают обувь и сумку в тон купальника. И везут таких купальников на отдых несколько штук. Про каблуки даже не стоит говорить: многие русские девушки до сих пор не могут себе представить, что можно на отдыхе ходить в обычных вьетнамках.

Европейцы же предпочитают более практичную и комфортную одежду. Для них отдых часто ассоциируется с расслаблением и отсутствием забот, поэтому они выбирают удобные, но менее эффектные наряды.

Не поддерживают small talk

Русские туристы могут показаться иностранцам более закрытыми и сдержанными в общении. Многие западные культуры акцентируют внимание на важности small-talk — лёгком неформальном разговоре с незнакомцами или людьми, с которыми не очень близки. Например, иностранцы, покупая кофе или бокал вина у бармена, обязательно перекинутся с ним парой фраз, даже если находятся в заведении в первый раз. Русские обычно более серьёзны и не склонны к общению с незнакомцами. Часто разговор начинается лишь в том случае, если существует общее дело или интерес.

Некоторая холодность и сдержанность русских туристов порой может восприниматься как невежливость. Однако на самом деле это связано с культурными особенностями и традициями. Для многих русских построение отношений требует времени и доверия, и они не спешат открываться в разговоре с незнакомыми людьми.

Обожают ходить в гости и принимать гостей

Зато когда русские уже познакомились с тобой, то будь уверен: тебя обязательно пригласят в гости. Это знают многие иностранцы. И такая традиция их тоже удивляет. А также то, что для гостей русские накрывают шикарные столы, даже если сами находятся в чужой стране. Иностранцы обычно не привыкли пускать чужаков в дом, предпочитая встречаться на нейтральной территории — где-нибудь в ресторане. А если и позовут вас домой на бокал вина, то на столе может не быть даже лёгких закусок. Раскидывать скатерть-самобранку — точно не в их традициях.

Ставят пустую бутылку под стол

Что в гостях, что дома, что в ресторане многие русские нередко ставят под стол пустую бутылку под стол. Этот обычай вызывает у иностранцев недоумение. Они не понимают значения этой традиции. На самом деле сегодня уже и сами русские не вспомнят, почему так нужно делать. Но считается, что пустая бутылка должна находиться под столом, чтобы не «обременять» вечернюю трапезу и не мешать общению.

Хлопать при приземлении самолёта

Если в самолёте при посадке кто-то захлопал в ладоши, даже не сомневайтесь — это точно русский. Иностранцы не могут понять этой странной привычки. Однако российские туристы считают, что это — знак благодарности к экипажу за безопасное приземление и успех рейса.