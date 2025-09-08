Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
7 сентября, 22:30

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полёты

Обложка © Life.ru

В аэропорту Калуги (Грабцево) ввели временные ограничения на приём и вылет воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

Мера принята для обеспечения безопасности полётов. О сроках действия ограничений будет сообщено позже.

Россиянку с билетом без места не пустили в самолёт и пытались задобрить ваучером на 3 тысячи

Ранее Life.ru сообщал, что военный самолёт Литвы с президентом страны Гитанасом Науседой не смог приземлиться в аэропорту Вильнюса. Это произошло из-за того, что над территорией аэропорта неожиданно появился рекламный беспилотник. Из-за появления дрона движение всех воздушных судов в районе аэропорта временно приостановили, чтобы исключить возможную угрозу безопасности.

