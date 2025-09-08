В Стамбуле проходят массовые акции протеста

В Стамбуле начались массовые протесты, сопровождающиеся жёсткими стычками с полицией. Сторонники оппозиционной Народно-республиканской партии недовольны политикой главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Власти запретили митинги в шести районах города.

Протесты в Стамбуле. Видео © X / Ciwana7h / SiyasetCafe_com / firatfstk

На фоне беспорядков МВД Турции призвало граждан избегать нарушений общественного порядка и организованных акций. Как сообщил министр внутренней безопасности Али Ерликая, 2 сентября суд принял решение отстранить председателя и правление НРП, назначив временный совет.

«Игнорирование судебных постановлений и попытка принудить людей выйти на улицы является явным нарушением закона. Государство решительно примет необходимые меры против любых противоправных действий», — написал он в соцсети Х.

Ерликая добавил, что власти «не допустят нарушения общественного порядка и спокойствия в стране или провокаций» в ответ на призывы выйти на улицы. Полицейские установили заграждения и не пускают людей к стамбульскому офису, однако протестующие прорывают кордоны и устраивают стычки.