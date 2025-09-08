Мессенджер MAX
Регион
7 сентября, 23:10

Землетрясение магнитудой 5.5 произошло у восточного побережья Камчатки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrei Stepanov

Сейсмологические службы зафиксировали землетрясение магнитудой 5.5 в акватории Тихого океана, близ восточного побережья Камчатского полуострова. Подземные колебания произошли в 00:24 по московскому времени на глубине 69.2 километра. Эпицентр находился на расстоянии 271 километра от Петропавловска-Камчатского.

В населённых пунктах Камчатского края колебания ощущались интенсивностью до 3 баллов. Данные мониторинга подтверждают, что угрозы цунами нет.

Ранее сообщалось, что в течение последних 24 часов на Камчатке произошло семнадцать афтершоков, максимальная магнитуда которых составила 5.2. Жители некоторых населённых пунктов региона дважды ощущали подземные толчки.

