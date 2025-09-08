Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
7 сентября, 23:27

ВМФ России испытал систему Аурелия против безэкипажных катеров на Финском заливе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock.AI Generator

Российские специалисты испытали систему модульных специальных заграждений «Аурелия», предназначенную для защиты стратегических объектов от украинских безэкипажных катеров. Испытания прошли на Финском заливе при участии представителей Военно-морского флота России. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель организации-разработчика «Русич».

«Аурелия» работает следующим образом: при прохождении по заграждению безэкипажного катера или обычного катера с водомётами или погружным двигателем активные элементы системы засасывают двигатель и приводят его в негодность, а винты перекручиваются.

Система состоит из модулей длиной 10 метров и шириной 3 метра, включающих плавающую опору, соединительную сеть, антиводомётные элементы и погружной якорь. «Аурелия» предназначена для создания защитной зоны на воде и предотвращения атак как безэкипажных, так и пилотируемых катеров.

Новое спецзаграждение было представлено в рамках Всероссийского слёта операторов боевых беспилотных систем «Дронница» в Великом Новгороде.

«Калашников» и «Архангел» объединились для производства и испытаний FPV-дронов
Ранее в России показали прототип беспилотной системы ПВО «Летучий голландец», созданной для уничтожения вражеских дронов. Машина управляется дистанционно и оснащена искусственным интеллектом, что позволяет работать без риска для личного состава.

