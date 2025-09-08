Президент Венесуэлы приказал развернуть 25 тысяч военных на границе с Колумбией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о развёртывании 25 тысяч военнослужащих Национальных боливарианских вооружённых сил в приграничных с Колумбией районах, а также на Карибском и Атлантическом побережье страны. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

Мадуро подчеркнул, что основной целью мобилизации является защита национального суверенитета, обеспечение безопасности страны и «борьба за мир». Решение о масштабном развёртывании военных сил принято на фоне обострения региональной обстановки.