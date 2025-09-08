Президент Венесуэлы приказал развернуть 25 тысяч военных на границе с Колумбией
Николас Мадуро. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / StringerAL
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о развёртывании 25 тысяч военнослужащих Национальных боливарианских вооружённых сил в приграничных с Колумбией районах, а также на Карибском и Атлантическом побережье страны. Об этом он написал в своём телеграм-канале.
Мадуро подчеркнул, что основной целью мобилизации является защита национального суверенитета, обеспечение безопасности страны и «борьба за мир». Решение о масштабном развёртывании военных сил принято на фоне обострения региональной обстановки.
Ранее президент Колумбии Густаво Петро принял решение отправить дополнительные военные подразделения в район Кататумбо, который находится в департаменте Норте-дель-Сантандер на границе с Венесуэлой. Это шаг направлен на борьбу с преступными группировками, активно действующими в этом регионе. По словам президента, в настоящее время в этой зоне находятся 25 тысяч колумбийских военнослужащих.