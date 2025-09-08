Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

8 сентября, 03:34

На Камчатке возбудили уголовное дело о мошенничестве при ремонте Дворца культуры

Обложка © Life.ru

Следственное управление СК России по Камчатскому краю возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении 45-летнего директора подрядной организации. По данным ведомства, в декабре 2022 года он получил авансирование в размере 9 миллионов рублей по муниципальному контракту на капитальный ремонт зрительного зала Дворца культуры в Вилючинске, однако к декабрю 2024 года не выполнил работы, а средства направил на личные нужды.

Расследование ведётся при оперативном сопровождении УФСБ по Камчатскому краю. Максимальное наказание по статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Волк: Экс-директор одного из ведущих театров Москвы задержан за мошенничество
Ранее суд арестовал бывшего министра здравоохранения Хабаровского края за растрату бюджетных средств. Следственный комитет привлёк к уголовной ответственности 14 человек, включая экс-министра здравоохранения Юрия Бойченко. Ущерб может превысить 1 миллиард рублей. Срок предварительного следствия установлен до середины октября 2025 года.

