На Камчатке возбудили уголовное дело о мошенничестве при ремонте Дворца культуры

Следственное управление СК России по Камчатскому краю возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении 45-летнего директора подрядной организации. По данным ведомства, в декабре 2022 года он получил авансирование в размере 9 миллионов рублей по муниципальному контракту на капитальный ремонт зрительного зала Дворца культуры в Вилючинске, однако к декабрю 2024 года не выполнил работы, а средства направил на личные нужды.