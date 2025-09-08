На Камчатке возбудили уголовное дело о мошенничестве при ремонте Дворца культуры
Обложка © Life.ru
Следственное управление СК России по Камчатскому краю возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении 45-летнего директора подрядной организации. По данным ведомства, в декабре 2022 года он получил авансирование в размере 9 миллионов рублей по муниципальному контракту на капитальный ремонт зрительного зала Дворца культуры в Вилючинске, однако к декабрю 2024 года не выполнил работы, а средства направил на личные нужды.
Расследование ведётся при оперативном сопровождении УФСБ по Камчатскому краю. Максимальное наказание по статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.
