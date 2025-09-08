Мессенджер MAX
Регион
8 сентября, 03:28

В аэропорту Калуги сняли временные ограничения на полёты

Обложка © Life.ru

В аэропорту Калуги (Грабцево) сняли временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко в своём телеграм-канале.

Режим действовал с ночи понедельника: в 00:29 по московскому времени Кореняко сообщил о его введении, а отменили ограничения к 05:39. Работа аэропорта была ограничена более пяти часов.

В Росавиации подчеркнули, что меры носили профилактический характер и были необходимы для обеспечения безопасности полётов гражданских лайнеров.

Ранее Life.ru писал, что вечером 7 сентября силы ПВО сбили три украинских беспилотника за три часа. Два дрона уничтожили в небе над Курской областью, ещё один — над Брянской.

Юния Ларсон
