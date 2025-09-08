Краснодарский край возглавил антирейтинг смертности в ДТП за 2024 год

Согласно данным МВД России, Краснодарский край продемонстрировал наиболее тревожные показатели смертности в дорожно-транспортных происшествиях за 2024 год — на территории региона погибло 789 человек. Второе место в рейтинге заняла Московская область (649 смертей), третье — Ростовская область (500 погибших).

Общероссийская статистика свидетельствует о 14.4 тысячах погибших в результате ДТП за указанный период. Об этом сообщает РИА «Новости».