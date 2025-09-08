Краснодарский край возглавил антирейтинг смертности в ДТП за 2024 год
МВД: Наибольшее число погибших в ДТП за 2024 год зафиксировали на Кубани
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tricky_Shark
Согласно данным МВД России, Краснодарский край продемонстрировал наиболее тревожные показатели смертности в дорожно-транспортных происшествиях за 2024 год — на территории региона погибло 789 человек. Второе место в рейтинге заняла Московская область (649 смертей), третье — Ростовская область (500 погибших).
Общероссийская статистика свидетельствует о 14.4 тысячах погибших в результате ДТП за указанный период. Об этом сообщает РИА «Новости».
Недавно в Краснодаре произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и троллейбуса. Водитель легковушки превысил скорость и не уступил дорогу общественному транспорту, что привело к столкновению. После удара автомобиль загорелся, мужчина скончался на месте от полученных травм до приезда экстренных спецслужб.