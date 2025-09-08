На заслуженного тренера России Этери Тутберидзе завели административное дело

Заслуженному тренеру России Этери Тутберидзе грозит административный штраф за несвоевременную сдачу отчётности в Социальный фонд. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.

Речь идёт о сведениях по страхованию от несчастных случаев и профессиональных заболеваний. Тутберидзе вменяется часть 2 статьи 15.33 КоАП РФ — нарушение сроков представления информации о начисленных страховых взносах.

По закону, тренеру грозит штраф от 300 до 500 рублей. Как уточняется, административное дело поступило в суд ещё в августе.