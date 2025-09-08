Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 сентября, 04:04

На заслуженного тренера России Этери Тутберидзе завели административное дело

Этери Тутберидзе грозит штраф за несвоевременную отчётность

Этери Тутберидзе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bukharev Oleg

Заслуженному тренеру России Этери Тутберидзе грозит административный штраф за несвоевременную сдачу отчётности в Социальный фонд. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.

Речь идёт о сведениях по страхованию от несчастных случаев и профессиональных заболеваний. Тутберидзе вменяется часть 2 статьи 15.33 КоАП РФ — нарушение сроков представления информации о начисленных страховых взносах.

По закону, тренеру грозит штраф от 300 до 500 рублей. Как уточняется, административное дело поступило в суд ещё в августе.

Ранее Life.ru писал о другом скандале вокруг именитого тренера. Этери Тутберидзе заявила, что долг семьи 12-летней фигуристки Арины Парсеговой перед академией «Ангелы Плющенко» в размере 1,83 миллиона рублей будет погашен. Поводом стало требование академии Евгения Плющенко взыскать деньги через суд после того, как юная спортсменка перешла в команду Тутберидзе.

