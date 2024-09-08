Команда Тутберидзе закроет долг фигуристки Парсеговой перед «Ангелами Плющенко»
Этери Тутберидзе: Долг 12-летней фигуристки Арины Парсеговой будет закрыт
Тренер Этери Тутберидзе заявила, что 1,83 миллиона долга матери 12-летней фигуристки Арины Парсеговой перед академией «Ангелы Плющенко» будут погашены. Об этом она сообщила в своих соцсетях.
«Долг Арины Парсеговой будет закрыт полностью, независимо от заработанной суммы на нашей открытой тренировке», — отметила Тутберидзе.
Она также поблагодарила Федерацию фигурного катания России, которая разрешила провести открытую тренировку. В ней участвуют спортсмены из группы Тутберидзе. Как сообщалось, часть денег, собранных за счёт мероприятия, пойдут на погашение долга матери Парсеговой перед академией Плющенко.
Напомним, академия Евгения Плющенко потребовала взыскать 1,8 миллиона рублей с Арины Парсеговой, которая перешла в команду Тутберидзе. В итоге суд одобрил иск на почти два миллиона. Теперь 12-летняя фигуристка должна «Ангелам Плющенко». Позже стало известно, что Тутберидзе частично погасит задолженность Парсеговой.
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