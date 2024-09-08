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8 сентября, 14:30

Команда Тутберидзе закроет долг фигуристки Парсеговой перед «Ангелами Плющенко»

Этери Тутберидзе: Долг 12-летней фигуристки Арины Парсеговой будет закрыт

Тренер Этери Тутберидзе заявила, что 1,83 миллиона долга матери 12-летней фигуристки Арины Парсеговой перед академией «Ангелы Плющенко» будут погашены. Об этом она сообщила в своих соцсетях.

«Долг Арины Парсеговой будет закрыт полностью, независимо от заработанной суммы на нашей открытой тренировке», — отметила Тутберидзе.

Она также поблагодарила Федерацию фигурного катания России, которая разрешила провести открытую тренировку. В ней участвуют спортсмены из группы Тутберидзе. Как сообщалось, часть денег, собранных за счёт мероприятия, пойдут на погашение долга матери Парсеговой перед академией Плющенко.

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Напомним, академия Евгения Плющенко потребовала взыскать 1,8 миллиона рублей с Арины Парсеговой, которая перешла в команду Тутберидзе. В итоге суд одобрил иск на почти два миллиона. Теперь 12-летняя фигуристка должна «Ангелам Плющенко». Позже стало известно, что Тутберидзе частично погасит задолженность Парсеговой.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bukharev Oleg

Александра Мышляева
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