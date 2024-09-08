Команда Тутберидзе закроет долг фигуристки Парсеговой перед «Ангелами Плющенко»

Тренер Этери Тутберидзе заявила, что 1,83 миллиона долга матери 12-летней фигуристки Арины Парсеговой перед академией «Ангелы Плющенко» будут погашены. Об этом она сообщила в своих соцсетях.

«Долг Арины Парсеговой будет закрыт полностью, независимо от заработанной суммы на нашей открытой тренировке», — отметила Тутберидзе.