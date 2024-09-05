Тутберидзе поможет 12-летней фигуристке выплатить миллионный долг Плющенко
Тутберидзе частично погасит долг фигуристки Парсеговой перед «Ангелами Плющенко»
Этери Тутберидзе. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Тренер Этери Тутберидзе поможет 12-летней фигуристке Арине Парсеговой частично выплатить долг в размере 1,8 миллиона рублей академии Евгения Плющенко. Для этого будет организована платная открытая тренировка. Мероприятие состоится 9 сентября в Ледовом дворце в Ясенево, стоимость билета — 10 тысяч рублей.
«Часть вырученных средств от мероприятия пойдёт на закрытие долга Арины Парсеговой», — говорится на сайте билетного оператора мероприятия.
В открытой тренировке, в частности, примут участие Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Софья Акатьева, Маргарита Базылюк, Аделина Петросян. До и после мероприятия зрители смогут получить автографы любимых спортсменов.
Напомним, академия Евгения Плющенко потребовала взыскать 1,8 миллиона рублей с Арины Парсеговой, переметнувшейся в лагерь Тутберидзе. Претензия основывались на одностороннем отказе ответчика от исполнения договора о спортивной подготовке и совершении агентских действий. В итоге суд одобрил иск. Теперь 12-летняя фигуристка должна «Ангелам Плющенко» почти два миллиона рублей.