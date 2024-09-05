Тутберидзе поможет 12-летней фигуристке выплатить миллионный долг Плющенко

Тренер Этери Тутберидзе поможет 12-летней фигуристке Арине Парсеговой частично выплатить долг в размере 1,8 миллиона рублей академии Евгения Плющенко. Для этого будет организована платная открытая тренировка. Мероприятие состоится 9 сентября в Ледовом дворце в Ясенево, стоимость билета — 10 тысяч рублей.

«Часть вырученных средств от мероприятия пойдёт на закрытие долга Арины Парсеговой», — говорится на сайте билетного оператора мероприятия.