Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Император Александр III» проекта 955А («Борей-А») вернулся в пункт базирования на Камчатке после трёхмесячного похода в зоне ответственности Тихоокеанского флота. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

Атомный подводный крейсер Император Александр III вернулся на Камчатку. Видео © Telegram / Zvezdanews | «Звезда»

Экипаж подлодки встретили с традиционными морскими почестями: командующий Подводными силами ТОФ контр-адмирал Валерий Варфоломеев вручил командиру корабля запечённого поросёнка — символ успешного завершения миссии. Отличившимся военнослужащим были вручены ведомственные награды и погоны с присвоением очередных званий.

После кратковременного отдыха и пополнения запасов экипаж продолжит выполнение плановых задач боевой подготовки.