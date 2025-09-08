Атомный подводный крейсер Император Александр III вернулся на Камчатку
Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Император Александр III» проекта 955А («Борей-А») вернулся в пункт базирования на Камчатке после трёхмесячного похода в зоне ответственности Тихоокеанского флота. Об этом сообщили в пресс-службе флота.
Атомный подводный крейсер Император Александр III вернулся на Камчатку. Видео © Telegram / Zvezdanews | «Звезда»
Экипаж подлодки встретили с традиционными морскими почестями: командующий Подводными силами ТОФ контр-адмирал Валерий Варфоломеев вручил командиру корабля запечённого поросёнка — символ успешного завершения миссии. Отличившимся военнослужащим были вручены ведомственные награды и погоны с присвоением очередных званий.
После кратковременного отдыха и пополнения запасов экипаж продолжит выполнение плановых задач боевой подготовки.
Ранее сообщалось, что стратегический ракетный крейсер нового поколения «Князь Пожарский», вызвавший опасения у западных стран, прибыл в Гаджиево, где расположена база Северного флота. Этот крейсер займёт важное место в структуре морских стратегических ядерных сил Российской Федерации.
Обложка © Telegram / Zvezdanews | «Звезда»