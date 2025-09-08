Профессор Миршаймер: На Украине начинают понимать бессмысленность борьбы с РФ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pandora Pictures
Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что на Украине начинают осознавать бессмысленность дальнейшей борьбы с Россией. Своё мнение он озвучил на YouTube-канале блогера Эндрю Наполитано.
«Многие понимают, что Украина в серьёзной беде. Но всё ещё верят, что могут изменить ситуацию в свою пользу», — отметил эксперт.
Миршаймер добавил, что примером такой иллюзии стала недавняя встреча союзников Украины в Париже. По его словам, украинские власти и поддерживающие их страны продолжают строить планы по спасению страны, не замечая тревожные сигналы.
Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что он будет считать победой ситуацию, при которой Россия не получит полный контроль над украинской территорией. По его словам, Москва якобы стремится к полной оккупации страны, и если ей это удастся, это станет «победой» для России.