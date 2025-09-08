Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что на Украине начинают осознавать бессмысленность дальнейшей борьбы с Россией. Своё мнение он озвучил на YouTube-канале блогера Эндрю Наполитано.

«Многие понимают, что Украина в серьёзной беде. Но всё ещё верят, что могут изменить ситуацию в свою пользу», — отметил эксперт.

Миршаймер добавил, что примером такой иллюзии стала недавняя встреча союзников Украины в Париже. По его словам, украинские власти и поддерживающие их страны продолжают строить планы по спасению страны, не замечая тревожные сигналы.