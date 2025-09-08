США и ЕС обсудят мирное соглашение по Украине в начале недели

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры ряда европейских стран прибудут в Вашингтон в начале недели, чтобы обсудить возможное соглашение по Украине.

«Некоторые европейские лидеры приедут в нашу страну в понедельник или вторник, каждый по отдельности. И я думаю, что мы уладим этот вопрос», — сказал республиканец журналистам.