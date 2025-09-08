Мессенджер MAX
Регион
8 сентября, 01:05

США и ЕС обсудят мирное соглашение по Украине в начале недели

Трамп: Лидеры ЕС в ближайшие дни посетят США для обсуждения сделки по Украине

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры ряда европейских стран прибудут в Вашингтон в начале недели, чтобы обсудить возможное соглашение по Украине.

«Некоторые европейские лидеры приедут в нашу страну в понедельник или вторник, каждый по отдельности. И я думаю, что мы уладим этот вопрос», — сказал республиканец журналистам.

По словам американского лидера, эти переговоры станут частью широкой дипломатической кампании по поиску вариантов выхода из кризиса.

Ранее Life.ru сообщал, что Дональд Трамп заявил о своём недовольстве текущей ситуацией вокруг российско-украинского конфликта. Однако хозяин Белого дома подчеркнул, что уверен в возможности урегулирования. Он также сообщил, что в ближайшие дни планирует разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

