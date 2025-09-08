Мессенджер MAX
8 сентября, 05:12

Предприятие повреждено в результате взрыва в украинском Николаеве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zapatisthack

Производственное предприятие было повреждено в результате взрыва в городе Николаеве на юге Украины. Там вспыхнул пожар, сообщает глава Николаевской областной администрации Виталий Ким.

«В Николаеве повреждены помещения и техника на производственном предприятии. Возник пожар, который был оперативно ликвидирован спасателями», — написал чиновник.

В Киеве гремят взрывы на фоне воздушной тревоги
В Киеве гремят взрывы на фоне воздушной тревоги

Ранее стало известно, что на одном из военных полигонов Польши прогремел взрыв, в котором пострадали двое гражданских. Судя по сообщению жандармерии, они незаконно проникли на территорию запрещённого объекта. Местные правоохранители не уточнили, пронесли ли нарушители взрывное устройство с собой.

