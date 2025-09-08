Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 сентября, 05:47

Певица Лада Дэнс уже восемь лет не платит за коммуналку, долг превысил полмиллиона рублей

SHOT: Лада Дэнс восемь лет не платит за ЖКХ, долг превысил 515 тысяч рублей

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ lada_dance_official

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ lada_dance_official

Певица Лада Дэнс перестала оплачивать коммунальные услуги в своей московской квартире ещё в 2017 году. За восемь лет сумма долга выросла до 515 937 рублей, узнал SHOT.

Недвижимость певицы Лады Дэнс. Видео © Telegram / SHOT

Квартира Лады Дэнс площадью 150 квадратных метров расположена на пятом этаже исторического дома на Мясницкой улице в Басманном районе. Недвижимость была куплена певицей в конце 1990-х годов, а сегодня её стоимость оценивается примерно в ₽110 млн. Сам дом построен в начале XX века по заказу Строгановского училища и использовался как доходный, а в мае 2024 года был признан объектом культурного наследия РФ.

Кроме квартиры, у артистки есть особняк в подмосковной деревне Подушкино площадью почти 579 квадратных метров. Его она приобрела также в 1999 году, и сейчас дом оценивается примерно в ₽300 млн.

Приставы не смогли взыскать с певца Витаса долг по коммунальным платежам
Приставы не смогли взыскать с певца Витаса долг по коммунальным платежам

Ранее сообщалось, что блогерша и телеведущая Ида Галич погасила налоговую задолженность перед ФНС в размере 395 тысяч рублей. Долг образовался из-за неуплаты обязательных выплат как индивидуального предпринимателя, и в случае просрочки ей грозила блокировка банковских счетов.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Только на Life
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar