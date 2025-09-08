Певица Лада Дэнс уже восемь лет не платит за коммуналку, долг превысил полмиллиона рублей

Певица Лада Дэнс перестала оплачивать коммунальные услуги в своей московской квартире ещё в 2017 году. За восемь лет сумма долга выросла до 515 937 рублей, узнал SHOT.

Недвижимость певицы Лады Дэнс. Видео © Telegram / SHOT

Квартира Лады Дэнс площадью 150 квадратных метров расположена на пятом этаже исторического дома на Мясницкой улице в Басманном районе. Недвижимость была куплена певицей в конце 1990-х годов, а сегодня её стоимость оценивается примерно в ₽110 млн. Сам дом построен в начале XX века по заказу Строгановского училища и использовался как доходный, а в мае 2024 года был признан объектом культурного наследия РФ.

Кроме квартиры, у артистки есть особняк в подмосковной деревне Подушкино площадью почти 579 квадратных метров. Его она приобрела также в 1999 году, и сейчас дом оценивается примерно в ₽300 млн.