Генпрокурор Краснов назвал бизнесу главный способ избежать изъятия активов

Участники приватизации не могут в инициативном порядке проверить свой бизнес и избежать возможных судебных претензий, но они могут исключить подобные риски своим законопослушным поведением и честным ведением бизнеса. Об этом заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов в интервью РБК.

«Самый простой способ снять с себя риски судебных претензий — законопослушное и социально ориентированное поведение. Честное ведение бизнеса, своевременная выплата заработной платы ... посильное участие в развитии региона», — объяснил генпрокурор.

По его словам, абсолютное большинство приватизационных конкурсов с юридической точки зрения проходили в России безупречно. Краснов при этом заметил, что Генпрокуратура не занимается ревизией приватизации. Однако он обратил внимание на то, что иски с требованием изъять частные активы зачастую подаются после проверок, которые выявляют факт коррупции или других криминальных действий со стороны бизнеса.