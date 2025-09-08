Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
8 сентября, 06:53

«Отрезвляющий душ» Путина резко поубавил число желающих отправить войска на Украину

Рогов: Число желающих отправить войска на Украину поубавилось после слов Путина

Обложка © VK / Минобороны РФ

Число стран, готовых направить войска на Украину, значительно сократилось. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, заявления президента России Владимира Путина оказали «отрезвляющее» воздействие на власти многих стран. Ранее лидер Франции Эммануэль Макрон заявлял о готовности 26 государств, входящих в «коалицию желающих», разместить на Украине силы сдерживания после установления режима прекращения огня.

«Заявление президента России стало для многих агрессивно настроенных по отношению к России режимов отрезвляющим душем. Число желающих отправить войска на Украину заметно поубавилось. Это видно по череде заявлений западных стран и их сателлитов, которые публично открестились от идеи Макрона», — сказал Рогов.

Он также добавил, что сейчас отправку западных войск расценят как провокацию, на которую Россия будет вынуждена дать ответ.

Ранее президент Владимир Путин ясно дал понять Западу, что размещение европейских войск на территории Украины не сулит ничего хорошего. Кремль неоднократно заявлял о недопустимости подобных решений со стороны ЕС, поскольку они угрожают безопасности.

Наталья Афонина
