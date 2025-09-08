«Отрезвляющий душ» Путина резко поубавил число желающих отправить войска на Украину

Число стран, готовых направить войска на Украину, значительно сократилось. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, заявления президента России Владимира Путина оказали «отрезвляющее» воздействие на власти многих стран. Ранее лидер Франции Эммануэль Макрон заявлял о готовности 26 государств, входящих в «коалицию желающих», разместить на Украине силы сдерживания после установления режима прекращения огня.

«Заявление президента России стало для многих агрессивно настроенных по отношению к России режимов отрезвляющим душем. Число желающих отправить войска на Украину заметно поубавилось. Это видно по череде заявлений западных стран и их сателлитов, которые публично открестились от идеи Макрона», — сказал Рогов.

Он также добавил, что сейчас отправку западных войск расценят как провокацию, на которую Россия будет вынуждена дать ответ.