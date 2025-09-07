Мессенджер MAX
7 сентября, 11:37

На Западе бурно отреагировали на «пугающее послание» Путина по Украине

Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин совершенно чётко подал сигнал Западу, что размещение европейских войск на украинской территории не приведёт ни к чему хорошему. Об этом говорится в публикации Daily Express. Там подчёркивается, что Кремль неоднократно говорил о недопустимости подобных решений ЕС, которые приведут к нарушению безопасности.

«В своём пугающем послании Западу он предупредил, что любые иностранные войска, размещённые на Украине, станут «законными целями», — отмечается в статье.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон на итоговой пресс-конференции по результатам встречи «коалиции желающих» в Париже заявил, что 26 государств взяли на себя официальные обязательства по размещению сил сдерживания на территории Украины после прекращения боевых действий. Президент РФ Владимир Путин предупредил Запад о последствиях такого решения.

Татьяна Миссуми
