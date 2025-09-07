На Западе бурно отреагировали на «пугающее послание» Путина по Украине
DE: Путин послал жёсткий сигнал Западу по вопросу размещения войск ЕС на Украине
Президент РФ Владимир Путин совершенно чётко подал сигнал Западу, что размещение европейских войск на украинской территории не приведёт ни к чему хорошему. Об этом говорится в публикации Daily Express. Там подчёркивается, что Кремль неоднократно говорил о недопустимости подобных решений ЕС, которые приведут к нарушению безопасности.
«В своём пугающем послании Западу он предупредил, что любые иностранные войска, размещённые на Украине, станут «законными целями», — отмечается в статье.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон на итоговой пресс-конференции по результатам встречи «коалиции желающих» в Париже заявил, что 26 государств взяли на себя официальные обязательства по размещению сил сдерживания на территории Украины после прекращения боевых действий. Президент РФ Владимир Путин предупредил Запад о последствиях такого решения.