Президент РФ Владимир Путин совершенно чётко подал сигнал Западу, что размещение европейских войск на украинской территории не приведёт ни к чему хорошему. Об этом говорится в публикации Daily Express. Там подчёркивается, что Кремль неоднократно говорил о недопустимости подобных решений ЕС, которые приведут к нарушению безопасности.