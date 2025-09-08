Мессенджер MAX
8 сентября, 07:42

«Группа поддержки» Зеленского лишилась одного члена по пути на встречу с Трампом в Белый дом

Обложка © Х / The White House

Президент Финляндии Александр Стубб не планирует поездку в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения ситуации на Украине. Об этом сообщает Helsingin Sanomat со ссылкой на канцелярию финского лидера.

«Президент Финляндии Александр Стубб не поедет в Вашингтон в начале недели», — говорится в сообщении издания.

До этого Стубб присутствовал на встрече Трампа с лидерами европейских стран и Владимиром Зеленским в Белом доме 18 августа. Тогда президент Финляндии объяснил своё присутствие протяжённой общей границей с Россией и историческим опытом взаимоотношений двух стран. На этой неделе лидеры европейских стран снова посетят Соединённые Штаты для обсуждения мирного урегулирования конфликта на Украине.

Наталья Афонина
