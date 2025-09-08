В Соцфонде раскрыли основания для отказа в оплате больничного

Социальный фонд России разъяснил, что больничный лист по основному месту работы не оплачивается, если сотрудник продолжает трудиться на другой работе по совместительству, включая дистанционную занятость. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официальные документы фонда.

«Когда застрахованное лицо в период временной нетрудоспособности… по основной работе не работает, при этом продолжает осуществлять трудовую деятельность на условиях внутреннего совместительства (в том числе дистанционно), оснований для назначения и выплаты пособия за время осуществления трудовой деятельности в период временной нетрудоспособности, определённый врачом, не имеется», — говорится в документе.

Освобождение от работы с соблюдением режима, прописанного врачом, должно распространяться на все места работы. Несоблюдение этих требований может рассматриваться как злоупотребление правом на отдых и привести к отказу в выплате пособия. Кроме того, нарушение предписанного режима лечения может негативно сказаться на процессе выздоровления, а выход на работу без медицинской выписки является нарушением условий оказания медицинской помощи.