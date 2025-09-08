Директор Эрмитажа осудил глупую возрастную маркировку в музеях

Система возрастных маркировок стала частью современной реальности, с которой необходимо считаться, несмотря на попытки противодействия ей. Об этом заявил директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский в интервью Радио РБК, отвечая на вопрос о возможности распространения подобной маркировки на произведения искусства.

«Одна из самых глупых маркировок по возрасту, когда мы там пишем выставка «4+» или «16+». Они существуют, и с ними довольно давно борются, боролись и очень усиленно, но не очень получается. Это вот принцип сегрегации и дискриминации, он всегда такой», — сказал он.

Пиотровский отметил, что даже при наличии обязательной маркировки, дети вместе с родителями, могут посещать выставки, не соответствующие их возрастной категории. В России возрастная маркировка применяется к информационной продукции и некоторым детским товарам. Всего существует пять категорий: «0+», «6+», «12+», «16+» и «18+».

«Это такая нормальная российская жизнь — жить в условиях всяких разных маркировок. Внутренние маркировки должны быть в музее. Музей сам должен знать, что маркировать, что нет, что показывать, что не показывать. Есть вещи, которые можно показывать или нужно показывать специалистам, а другим на самом деле неинтересно, только затуманивать им мозги», — добавил он.

Обязательной в России является только маркировка «18+», однако издателям рекомендуется указывать возрастные рекомендации для всей продукции. Возрастная маркировка также обязательна при рекламе зрелищных мероприятий. Критерии для классификации контента включают наличие сцен жестокости, насилия, описания болезней, антиобщественных действий, а также упоминания алкоголя, наркотиков, табака и других подобных факторов. За соблюдением закона о возрастной маркировке следят Минкультуры, Роспотребнадзор, Рособрнадзор, Роскомнадзор и ФАС.