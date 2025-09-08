Число жертв теракта в Иерусалиме выросло до 5 человек
Место происшествия. Обложка © X / AMK_Mapping
Число жертв теракта в Иерусалиме увеличилось до пяти человек после смерти женщины, госпитализированной в критическом состоянии. Об этом сообщила израильская скорая помощь MDA.
По последним данным, в результате нападения пострадали 12 человек, семеро из которых находятся в тяжёлом состоянии. Медики продолжают оказывать помощь пострадавшим, а власти проводят расследование обстоятельств произошедшего.
Напомним, террористический акт в столице Израиля — Иерусалиме — произошёл сегодня. Двое преступников сели в пассажирский автобус вместе и открыли огонь по находившимся внутри людям. Изначально сообщалось о четырёх погибших и 20 раненых, из которых шестеро были в критическом состоянии.