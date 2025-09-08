Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 сентября, 09:25

Число жертв теракта в Иерусалиме выросло до 5 человек

Место происшествия. Обложка © X / AMK_Mapping

Место происшествия. Обложка © X / AMK_Mapping

Число жертв теракта в Иерусалиме увеличилось до пяти человек после смерти женщины, госпитализированной в критическом состоянии. Об этом сообщила израильская скорая помощь MDA.

По последним данным, в результате нападения пострадали 12 человек, семеро из которых находятся в тяжёлом состоянии. Медики продолжают оказывать помощь пострадавшим, а власти проводят расследование обстоятельств произошедшего.

Появилось видео поимки иностранного спецназовца с бомбами для подрыва силовых ведомств РФ
Появилось видео поимки иностранного спецназовца с бомбами для подрыва силовых ведомств РФ

Напомним, террористический акт в столице Израиля — Иерусалиме — произошёл сегодня. Двое преступников сели в пассажирский автобус вместе и открыли огонь по находившимся внутри людям. Изначально сообщалось о четырёх погибших и 20 раненых, из которых шестеро были в критическом состоянии.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Израиль
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar