Число жертв теракта в Иерусалиме выросло до 5 человек

Число жертв теракта в Иерусалиме увеличилось до пяти человек после смерти женщины, госпитализированной в критическом состоянии. Об этом сообщила израильская скорая помощь MDA.

По последним данным, в результате нападения пострадали 12 человек, семеро из которых находятся в тяжёлом состоянии. Медики продолжают оказывать помощь пострадавшим, а власти проводят расследование обстоятельств произошедшего.