«Проблемы ментального здоровья»: Обвинённый в русофобии солист «Братьев Грим» вышел на связь

Бывший солист «Братьев Грим» Борис Бурдаев ответил на обвинения брата-близнеца Константина в русофобии и употреблении наркотиков. Музыкант заявил, что не считает «этот нелепый шум» поводом давать комментарии. Он подчеркнул, что занимается исключительно созданием музыки и публикацией контента.

«Проблемы ментального здоровья людей, занимающихся подобными заявлениями, — совсем не моя чашка чая. В ближайшее время у меня намечается большое количество новых релизов. Наверное, тогда и будет повод пообщаться», — отметил собеседник «Газеты.ru» .

Напомним, ранее Константин Бурдаев заявил, что больше не хочет, чтобы его имя упоминали рядом с братом-близнецом Борисом. По словам артиста, их пути разошлись ещё в 2009 году. Причиной конфликта стали личные и мировоззренческие различия между братьями. По словам Константина, Борис давно уехал в Грузию, где ведёт другую жизнь. Семья также подтверждает, что отношения между близнецами окончательно разорвались из-за наркотиков, скандалов и разных политических взглядов.