Лицом на асфальт: Появилось видео жёсткого задержания бешеных туристов в Сочи за драку
В Сочи отдыхающие туристы устроили драку, после чего были задержаны сотрудниками Росгвардии. Потасовка попала на видео и была опубликована в местном Telegram-канале «ЧП Сочи».
В Сочи туристы устроили драку во время отдыха и попали на видео. Видео © Telegram / ЧП Сочи
Всё случилось в Центральном районе города, где произошёл конфликт между двумя туристами. Мужчина, одетый в чёрную футболку, напал на другого отдыхающего и его спутницу. Во время потасовки туристы знатно потолкались и попали в руки сотрудников Росгвардии. В итоге туристы были задержаны.
На опубликованных кадрах запечатлён конфликт между группой мужчин в чёрной одежде и парой отдыхающих. На видео слышны крики женщины и видна драка. На других кадрах сотрудники Росгвардии задерживают мужчину и женщину возле служебного автомобиля. Отдыхающих доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.
Обложка © Telegram / ЧП Сочи