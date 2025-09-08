Лицом на асфальт: Появилось видео жёсткого задержания бешеных туристов в Сочи за драку

В Сочи отдыхающие туристы устроили драку, после чего были задержаны сотрудниками Росгвардии. Потасовка попала на видео и была опубликована в местном Telegram-канале «ЧП Сочи».

В Сочи туристы устроили драку во время отдыха и попали на видео. Видео © Telegram / ЧП Сочи

Всё случилось в Центральном районе города, где произошёл конфликт между двумя туристами. Мужчина, одетый в чёрную футболку, напал на другого отдыхающего и его спутницу. Во время потасовки туристы знатно потолкались и попали в руки сотрудников Росгвардии. В итоге туристы были задержаны.

На опубликованных кадрах запечатлён конфликт между группой мужчин в чёрной одежде и парой отдыхающих. На видео слышны крики женщины и видна драка. На других кадрах сотрудники Росгвардии задерживают мужчину и женщину возле служебного автомобиля. Отдыхающих доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.