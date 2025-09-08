В США хотят лишить стариков возможности водить машину

Американская автомобильная компания General Motors намерена помочь пожилым водителям. Для этого была разработана система, способная выявлять так называемый индекс завершения водительской карьеры на основе анализа состояния автомобилиста. Корпорация уже занялась получением патента на изобретение, рассказали в её пресс-службе.

Так, новая технология поможет считывать реакцию водителя на препятствия на дороге, оценит его внимательность и накопившуюся усталость. Кроме того, учтены будут ситуации, когда пенсионер нарушал ПДД или создавал помехи другим участникам движения. Если система обнаружит серьёзные проблемы, то уведомит водителя или его родственников. Пока неизвестно, будут ли внедряться такие системы в серийные автомобили. Однако, по словам представителей корпорации, спрос на изобретение высокий.

В США в 2022 году было зарегистрировано почти 52 миллиона водителей старше 65 лет, что на 77% больше, чем двадцать лет назад, отметили в General Motors. Это говорит о том, что растёт продолжительность жизни и человек продолжает оставаться за рулём, хотя его навыки вождения могут с возрастом вызывать вопросы.