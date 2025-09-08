Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 сентября, 10:14

По законам Болливуда: Жительница Индии случайно нашла пропавшего 7 лет назад мужа. У него уже другая

DH: Жительница Индии случайно нашла в Сети исчезнувшего мужа с другой женщиной

Обложка © freepik

Обложка © freepik

Жительница индийской деревни спустя семь лет случайно обнаружила пропавшего мужа в социальных сетях: он жил уже с другой женщиной. Об этом сообщает Deccan Herald.

Женщина из деревни Аттамау (штат Уттар-Прадеш) узнала супруга на видео в соцсети, хотя полиция уже закрыла дело о его исчезновении из-за давности. Джитендра, работавший разнорабочим в Пенджабе, пропал в 2018 году, оставив беременную жену, которая все эти годы считала его погибшим.

После самостоятельного расследования женщина установила, что её муж всё это время жил с другой. Полиция возобновила дело и пообещала доставить мужчину домой в ближайшие дни для дальнейшего разбирательства.

Пропавшего на Эльбрусе белорусского туриста нашли мёртвым
Пропавшего на Эльбрусе белорусского туриста нашли мёртвым

Ранее Life.ru рассказывал, как в Петербурге нашли исчезнувшую девять лет назад девушку. На протяжении всего этого времени она пряталась у подруги и вела довольно насыщенную жизнь: нашла себе возлюбленного и родила двоих детей. Выяснилось, что причиной побега стал конфликт с родителями.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Индия
  • В мире
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar