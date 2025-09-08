По законам Болливуда: Жительница Индии случайно нашла пропавшего 7 лет назад мужа. У него уже другая

Жительница индийской деревни спустя семь лет случайно обнаружила пропавшего мужа в социальных сетях: он жил уже с другой женщиной. Об этом сообщает Deccan Herald.

Женщина из деревни Аттамау (штат Уттар-Прадеш) узнала супруга на видео в соцсети, хотя полиция уже закрыла дело о его исчезновении из-за давности. Джитендра, работавший разнорабочим в Пенджабе, пропал в 2018 году, оставив беременную жену, которая все эти годы считала его погибшим.

После самостоятельного расследования женщина установила, что её муж всё это время жил с другой. Полиция возобновила дело и пообещала доставить мужчину домой в ближайшие дни для дальнейшего разбирательства.