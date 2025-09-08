Мессенджер MAX
8 сентября, 09:53

Сальдо: Зеленского внедрили во власть для создания Антироссии

Обложка © AP/TASS

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Владимира Зеленского заранее готовили для внедрения во власть на Украине с целью превращения страны в антироссийский проект. Об этом он сказал в интервью РИА «Новости» на полях Восточного экономического форума.

«Зеленского подготовили и внедрили в киевский режим и дали его возглавить. Это была долгоиграющая ситуация, нацеленная не на улучшение условий или приближение Украины к ЕС, а на создание “Антироссии” на фундаменте Украины», — отметил Сальдо.

По его словам, Зеленский является «злым лидером, которому нельзя доверять».

Десятый Восточный экономический форум прошёл 3–6 сентября во Владивостоке на площадке ДВФУ.

Ранее Сальдо заявил, что Зеленский постепенно начал осознавать истину, что вернуть утраченные территории он не сможет, а заканчивать военные действия ему придётся за столом переговоров на условиях Москвы.

