Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Владимира Зеленского заранее готовили для внедрения во власть на Украине с целью превращения страны в антироссийский проект. Об этом он сказал в интервью РИА «Новости» на полях Восточного экономического форума.

«Зеленского подготовили и внедрили в киевский режим и дали его возглавить. Это была долгоиграющая ситуация, нацеленная не на улучшение условий или приближение Украины к ЕС, а на создание “Антироссии” на фундаменте Украины», — отметил Сальдо.

По его словам, Зеленский является «злым лидером, которому нельзя доверять».