«Мир ему не нужен»: В Госдуме объяснили, зачем Зеленский крутит носом в угоду «партии войны»

Депутат Госдумы Дмитрий Белик в комментарии для Life.ru заявил, что Владимир Зеленский демонстрирует лицемерие, отказываясь от встречи с Владимиром Путиным.

«Ранее Зеленский сам настойчиво просил о встрече, однако теперь отказывается, несмотря на гарантии его личной безопасности со стороны России. Если бы он действительно хотел урегулировать конфликт, то принял бы любое место переговоров, а не прибегал к отговоркам и манипуляциям», — отметил Белик.

По его словам, приглашения к диалогу о мире украинский лидер игнорирует, потому что действует в интересах «партии войны», которая поддерживает киевский режим.

«Для Зеленского поехать в Москву или в принципе в Россию — значит пойти против линии этой партии, выступающей не за мир, а за продолжение конфликта», — подчеркнул парламентарий.