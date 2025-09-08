Мессенджер MAX
8 сентября, 10:25

13-летнюю школьницу нашли со смертельными травмами под окнами дома в Челябинске

Обложка © freepik

В Челябинске 13-летняя школьница была найдена с тяжёлыми травмами под окнами жилой многоэтажки, прибывшие на место врачи не смогли спасти девочку. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СК. Проводится проверка.

«Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Данных, указывающих на криминальный характер смерти, нет», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Сургуте женщина за рулём Renault Logan переехала пятилетнюю девочку. Ребёнок переходил дорогу за матерью. У малышки выявили перелом черепа, гематому на лбу, внутричерепную гематому и сильные ушибы ног. Виновница аварии не интересовалась состоянием пострадавшей.

