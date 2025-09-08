Тренер сборной Катара похвалил российских футболистов после победы со счётом 4:1
Обложка © ТАСС / Константин Золин
Главный тренер сборной Катара по футболу Хулен Лопетеги признался, что его приятно удивила национальная команда РФ во время товарищеского матча в Эр-Райяне 7 сентября. Россияне разгромили соперников со счётом 4:1, но Лопетеги уязвлён не был, а восхитился высоким уровнем игры наших спортсменов.
«Сборная России — очень сильная европейская команда. У них в составе очень-очень много вариантов среди игроков. Сейчас они не играют в официальных соревнованиях, поэтому используют такие матчи, как с нами — Катаром, с очень большой мотивацией», — подчеркнул наставник катарцев в беседе с «Чемпионатом».
Напомним, сборная России по футболу одержала уверенную победу над командой Катара со счётом 4:1 в товарищеском матче. Встреча состоялась на стадионе «Аль-Садд» в Эр-Райяне. В составе российской команды голы забили Александр Головин на 33-й минуте, Матвей Кисляк на 35-й, Иван Сергеев на 45-й и Алексей Миранчук на 69-й минуте. Единственный мяч у катарцев провёл Акрам Афиф.