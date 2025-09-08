₽11 тысяч за полчаса: «Страшных людей» теперь можно взять в аренду
SCMP: Японская фирма сдаёт в аренду устрашающих людей для решения конфликтов
Обложка © Шедеврум/Life.ru
В Японии начала работу компания, которая сдаёт в аренду устрашающих на вид людей для мирного разрешения бытовых и деловых конфликтов. О новом сервисе под названием Rental Kowaihito, вызвавшем бурную реакцию в Сети, пишет издание South China Morning Post.
Как правило, это мужчины с бритыми головами и заметными татуировками, чья задача заключается не в физическом воздействии, а в оказании психологического давления на оппонента одним своим видом. По словам представителей фирмы, большинство спорных ситуаций их сотрудникам удается урегулировать в течение получаса.
«Страшных людей» нанимают для того, чтобы утихомирить шумных соседей, урегулировать конфликты в офисе, поставить на место хамоватого коллегу или даже оказать моральное давление на любовниц и неверных партнеров.
Стоимость услуги составляет 140 долларов (около 11 тысяч рублей) за 30 минут работы, а при вызове за пределы городской агломерации клиент обязан дополнительно оплатить командировочные расходы. В компании подчёркивают, что их сотрудники не связаны с преступными группировками и строго соблюдают закон, действуя исключительно в рамках психологического воздействия.
