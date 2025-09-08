Мессенджер MAX
8 сентября, 13:48

«Было больно»: Кумир зумеров Лунаком раскрыла причину обиды на отца

Блогер Лунаком призналась, что долго таила обиду на своего отца

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ lyna_com2000

25-летняя уроженка Димитровграда Эвелина Тарханова, более известная под псевдонимом Лунаком, рассказала о своих отношениях с отцом. Родители кумира зумеров развелись, когда она была маленькой, отец долгое время не участвовал в её воспитании, однако появился в жизни звезды, когда она стала популярной.

«Действительно, родители развелись, когда я была маленькой, и долгое время отца не было в моей жизни. Я не понимала, почему он исчез, для ребёнка такое всегда травма. А его появление, когда я стала популярной, и просьба об отказе от алиментов… Это было больно и странно», — подчеркнула собеседница Леди Mail.

Она также рассказала, как прорабатывала эту травму. Блогерша подчеркнула, что не оправдывает поступки отца, но пытается понять обстоятельства, которые могли к ним привести. В настоящее время, по её словам, у них сложились нейтральные отношения: они могут созвониться, но не более того. Эвелина не держит зла, однако глубокой близости между ними нет.

Мама в отчаянии ищет сына, чей след оборвался в Москве после похищения отцом

