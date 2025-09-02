«Им манипулировали»: Сын Алена Делона потребовал через суд аннулировать завещание отца

Во Франции младший сын Алена Делона Ален-Фабьен собирается в судебном порядке оспорить последнее завещание отца. По его мнению, знаменитый актёр уже не мог принимать осознанные решения, когда в ноябре 2022 года подписывал документ. Об этом сообщает газета Le Monde.

Ален-Фабьен возмутился, что все авторские права на творчество отца были отданы его сестре Анушке, которая последние годы проживала с Делоном в Швейцарии и ухаживала за ним. Мужчина уверен, что законным следует считать предыдущую версию завещания от 2015 года. Кроме того, он собирается оспорить дарственную, которая была оформлена от имени отца на Анушку в феврале 2023 года.

«Ален-Фабьен Делон ищет истину. Обращение в суд не принесёт ему дополнительных денег. Он хочет доказать, что его отцом манипулировали и что происходили неподобающие вещи», — рассказал адвокат истца.

Он пояснил, что решение подать иск было принято только сейчас, потому что в течение года после смерти актёра Ален-Фабьен собирал доказательства о плохом здоровье отца. В частности, артист страдал провалами памяти, не всегда адекватно воспринимал реальность, а значит не мог подписывать такие серьёзные документы как завещание. Судебные слушания начнутся 9 марта следующего года.