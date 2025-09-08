Вильфанд объяснил появление «радиационного тумана» в Подмосковье

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд успокоил жителей Подмосковья, которые заметили радиационные туманы. Синоптик пояснил изданию «Постньюс», что не стоит переживать из-за таких природных явлений.

«Это метеорологический термин. Я называю такие явления туманами охлаждения. Они формируются в безоблачные ночи, когда поверхность земли быстро остывает, температура воздуха снижается, и влага конденсируется», — рассказал Вильфанд.

По его словам, густые туманы наиболее вероятны в низинах Подмосковья в ближайшие ночи, где видимость может снизиться до 200-500 метров, а в отдельных местах – до 100 метров. Вероятность туманов в Москве ниже из-за эффекта «острова тепла», когда высотные здания аккумулируют солнечное тепло и отдают его ночью, препятствуя сильному охлаждению воздуха.

Синоптик добавил, что антициклон продолжит оказывать влияние на центр европейской части России до конца недели. Днём ожидается тёплая и сухая погода: сегодня и завтра +22…+24 °C, а к выходным – +19…+21 °C, что на 3-4 градуса выше климатической нормы.