Смертельные язвы и кровотечения: Чем аспирин заслужил статус самого убийственного препарата

Аспирин может провоцировать образование язв и опасные для жизни кровотечения в кишечнике из-за своего механизма действия. Об этом, как сообщает «Постньюс», заявил врач-кардиолог Андрей Кондрахин, согласившись с мнением коллеги — врача и телеведущего Александра Мясникова.

Дело в том, что ацетилсалициловая кислота блокирует защитные простагландины в желудке, что приводит к образованию язв, а также нарушает функцию тромбоцитов, отвечающих за остановку кровотечений. По словам кардиолога, любые препараты, влияющие на кровеносную систему, рикошетом бьют по человеку.

«Язва, в свою очередь, может быть причиной молниеносного кровотечения. В пищеварительной системе проходят большие артерии и вены. Желудочно-кишечное кровотечение массивное, поэтому может привести к смерти. Когда начинается повреждение сосуда, первыми внедряются тромбоциты. Они приклеиваются друг к другу, образуя тромб. Аспирин не даёт им это делать, и кровотечение не останавливается», — объяснил врач Кондрахин.