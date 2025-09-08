Смертельные язвы и кровотечения: Чем аспирин заслужил статус самого убийственного препарата
Кардиолог Кондрахин: Аспирин может вызвать смертельные язвы и кровотечения
Аспирин может провоцировать образование язв и опасные для жизни кровотечения в кишечнике из-за своего механизма действия. Об этом, как сообщает «Постньюс», заявил врач-кардиолог Андрей Кондрахин, согласившись с мнением коллеги — врача и телеведущего Александра Мясникова.
Дело в том, что ацетилсалициловая кислота блокирует защитные простагландины в желудке, что приводит к образованию язв, а также нарушает функцию тромбоцитов, отвечающих за остановку кровотечений. По словам кардиолога, любые препараты, влияющие на кровеносную систему, рикошетом бьют по человеку.
«Язва, в свою очередь, может быть причиной молниеносного кровотечения. В пищеварительной системе проходят большие артерии и вены. Желудочно-кишечное кровотечение массивное, поэтому может привести к смерти. Когда начинается повреждение сосуда, первыми внедряются тромбоциты. Они приклеиваются друг к другу, образуя тромб. Аспирин не даёт им это делать, и кровотечение не останавливается», — объяснил врач Кондрахин.
Ранее известный врач и телеведущий Александр Мясников назвал аспирин самым опасным лекарством в России из-за его бесконтрольного применения. По его словам, этот препарат «убивает больше всего людей». Международная медицинская практика уже ограничила назначение аспирина только пациентам с серьёзными сосудистыми патологиями, поскольку препарат, обладающий кроворазжижающим действием, может вызывать опасные осложнения, такие как желудочные кровотечения и геморрагические инсульты.