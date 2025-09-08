Москвич выбросил даму сердца из окна во время ссоры

Конфликт мужчины и женщины в квартире на юго-западе столицы обернулся трагедией. Москвич в порыве ссоры выбросил даму из окна. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на анонимный источник.

По данным издания, ЧП произошло на улице Академика Бакулева. Женщину нашли под окнами дома, не известно, какие именно травмы она получила. Тем не менее пострадавшая выжила, её доставили в больницу.