8 сентября, 12:58

Москвич выбросил даму сердца из окна во время ссоры

Обложка © freepik

Конфликт мужчины и женщины в квартире на юго-западе столицы обернулся трагедией. Москвич в порыве ссоры выбросил даму из окна. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на анонимный источник.

По данным издания, ЧП произошло на улице Академика Бакулева. Женщину нашли под окнами дома, не известно, какие именно травмы она получила. Тем не менее пострадавшая выжила, её доставили в больницу.

Ранее в Челябинске 13-летняя школьница была найдена с тяжёлыми травмами под окнами жилой многоэтажки, прибывшие на место врачи не смогли спасти девочку. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СК. Проводится проверка.

