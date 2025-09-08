Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 сентября, 13:35

Meta* обвинили в замалчивании опасности VR-приложений для детей

WP: Meta* скрывала исследования о рисках виртуальной реальности для детей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kitreel

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kitreel

Компания Meta* скрывала от общественности внутренние исследования, выявляющие потенциальные риски для несовершеннолетних пользователей её устройств и приложений виртуальной реальности. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на четырёх нынешних и бывших сотрудников корпорации.

«Отчёт является частью пакета документов компании Meta*, недавно предоставленных конгрессу двумя нынешними и двумя бывшими сотрудниками, которые утверждают, что Meta* скрывала исследования, которые могли бы пролить свет на потенциальные риски для безопасности детей и подростков при использовании устройств и приложений виртуальной реальности компании», — говорится в материале.

В материалах утверждается, что сотрудники неоднократно предупреждали руководство о проблеме: дети младше 13 лет легко обходят возрастные ограничения в метавселенной компании. Сама Meta* категорически отрицает все обвинения в сокрытии данных.

В России придумали использовать VR для борьбы с тазовой болью у женщин
В России придумали использовать VR для борьбы с тазовой болью у женщин

У компании Meta* прекрасно получается создавать для себя проблемы. К примеру, в январе этого года корпорация согласилась на выплату 25 миллионов долларов главе США Дональду Трампу в рамках досудебного урегулированию по иску о блокировке его аккаунтов в соцсетях. Большую часть из этих средств было решено направить в фонд президентской библиотеки.

* Деятельность компании Meta признана экстремистской и запрещена в России.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Дети
  • Новости науки
  • Гаджеты
  • Научпоп
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar