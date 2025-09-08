Meta* обвинили в замалчивании опасности VR-приложений для детей

Компания Meta* скрывала от общественности внутренние исследования, выявляющие потенциальные риски для несовершеннолетних пользователей её устройств и приложений виртуальной реальности. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на четырёх нынешних и бывших сотрудников корпорации.

«Отчёт является частью пакета документов компании Meta*, недавно предоставленных конгрессу двумя нынешними и двумя бывшими сотрудниками, которые утверждают, что Meta* скрывала исследования, которые могли бы пролить свет на потенциальные риски для безопасности детей и подростков при использовании устройств и приложений виртуальной реальности компании», — говорится в материале.

В материалах утверждается, что сотрудники неоднократно предупреждали руководство о проблеме: дети младше 13 лет легко обходят возрастные ограничения в метавселенной компании. Сама Meta* категорически отрицает все обвинения в сокрытии данных.

У компании Meta* прекрасно получается создавать для себя проблемы. К примеру, в январе этого года корпорация согласилась на выплату 25 миллионов долларов главе США Дональду Трампу в рамках досудебного урегулированию по иску о блокировке его аккаунтов в соцсетях. Большую часть из этих средств было решено направить в фонд президентской библиотеки.