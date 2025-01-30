Meta* выплатит Трампу $25 млн за блокировку его аккаунтов в соцсетях

Компания Meta* согласилась выплатить президенту США Дональду Трампу $25 млн (около 2,5 млрд рублей) в рамках досудебного урегулирования иска о блокировке его аккаунтов в соцсетях. Как сообщает The Wall Street Journal, $3млн (297,8 млн рублей) покроют юридические расходы политика, а оставшиеся $22 млн (почти 2,2 млрд рублей) направят в фонд президентской библиотеки.

Иск был подан Трампом в 2021 году после того, как его страницы в Facebook* и Instagram* заблокировали на фоне публикаций, связанных со штурмом Капитолия. Аккаунты восстановили только зимой 2023 года.

Ранее руководство Meta* дало пользователям своих социальных платформ возможность оставлять негативные комментарии, направленные против представителей ЛГБТ-движения**. Теперь пользователям разрешено высказываться о психических расстройствах, основываясь на сексуальной ориентации или гендерной идентичности людей.