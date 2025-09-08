В России подправили сценарий Орбана о разделении Украины на три зоны

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан допустил неточность, предложив план разделения Украины на три зоны — российскую, демилитаризованную и украинскую. С соответствующей поправкой выступил военный корреспондент Юрий Котенок в телеграм-канале.

«В данном случае Орбана нужно немного поправить. Никакой «российской части Украины» не будет, будет именно Россия. И «украинской» тоже не будет — будет западная», — написал он.

Котенок подчеркнул, что Киев не сохранит субъектность даже над теми регионами, которые формально останутся в составе Украины. Военкор напомнил, что дискуссия о статусе и параметрах демилитаризованной зоны ещё даже не начиналась.