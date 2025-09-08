Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
8 сентября, 13:33

В России подправили сценарий Орбана о разделении Украины на три зоны

Военкор Котенок: Орбан допустил неточность в гипотетическом разделении Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан допустил неточность, предложив план разделения Украины на три зоны — российскую, демилитаризованную и украинскую. С соответствующей поправкой выступил военный корреспондент Юрий Котенок в телеграм-канале.

«В данном случае Орбана нужно немного поправить. Никакой «российской части Украины» не будет, будет именно Россия. И «украинской» тоже не будет — будет западная»,написал он.

Котенок подчеркнул, что Киев не сохранит субъектность даже над теми регионами, которые формально останутся в составе Украины. Военкор напомнил, что дискуссия о статусе и параметрах демилитаризованной зоны ещё даже не начиналась.

Напомним, Виктор Орбан сегодня сообщил, что европейцы в рамках гарантий безопасности для Украины предлагают фактически разделить её на три зоны: российскую, западную и демилитаризованную между ними. По его словам, принадлежащая России зона уже создана и единственный вопрос в том, сколько регионов в неё войдут.

Юрий Лысенко
