«Это фиаско, братан»: Мемный сиба-ину попал в ветклинику из-за плохого сна и аппетита

Известный мемный пёс Стив попал в ветеринарную клинику. По предварительной информации, у знаменитого сиба-ину наблюдаются проблемы со сном и аппетитом, сообщает Telegram-канал Mash.

Десятилетний Стив проживает в Пятигорске. Он смог обрести всеобщую известность в 2017 году, благодаря мемной фразе «Это фиаско, братан». Стив стал интернет-легендой после того, как упал с бревна в реку. После этого пёс наслаждался жизнью, полной удовольствий.

Сейчас здоровье хвостатого пошатнулось. Хозяин уже отвёз питомца к специалистам для обследования, сдачи анализов и выяснения состояния здоровья.