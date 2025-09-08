«Это фиаско, братан»: Мемный сиба-ину попал в ветклинику из-за плохого сна и аппетита
Известный мемный пёс Стив. Обложка © Telegram / Mash
Известный мемный пёс Стив попал в ветеринарную клинику. По предварительной информации, у знаменитого сиба-ину наблюдаются проблемы со сном и аппетитом, сообщает Telegram-канал Mash.
Десятилетний Стив проживает в Пятигорске. Он смог обрести всеобщую известность в 2017 году, благодаря мемной фразе «Это фиаско, братан». Стив стал интернет-легендой после того, как упал с бревна в реку. После этого пёс наслаждался жизнью, полной удовольствий.
Сейчас здоровье хвостатого пошатнулось. Хозяин уже отвёз питомца к специалистам для обследования, сдачи анализов и выяснения состояния здоровья.
