Путин и Трамп на Аляске
8 сентября, 19:22

Военный эксперт раскрыл незавидную участь солдат НАТО в случае появления на Украине

Полковник Ходарёнок: ВС РФ уничтожат войска НАТО ещё на границе с Украиной

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Передислокация войск НАТО достаточно легко обнаруживается всеми средствами разведки. Первый удар по подразделениям, двигающимся в сторону Украины, может быть нанесён ещё во время пересечения границы или в пунктах выгрузки, таких как порты или аэродромы, полагает военный обозреватель «Газеты.ru» Михаил Ходарёнок.

По его словам, для проведения массированных и групповых ударов могут быть задействованы различные виды вооружений и сил, включая ракетные войска и артиллерию, например, ОТРК «Искандер-М», а также авиацию — крылатые ракеты воздушного базирования Х-101 и Х-555, а также другие авиационные средства поражения. Кроме того, могут быть использованы силы ВМФ с крылатыми ракетами морского базирования «Калибр-НК» и «Калибр-ПЛ», а также БПЛА.

При этом полковник в отставке не исключил, что для усиления эффекта и впечатления от применяемых средств может потребоваться подготовка к демонстрационным ядерным ударам. В частности, речь может идти о взлёте самолётов-носителей ядерного оружия и их выходе на рубежи пуска.

В ФРГ сочли отправку войск на Украину «предвестником вступления» в НАТО
Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон на итоговой пресс-конференции по результатам встречи «коалиции желающих» в Париже заявил, что 26 государств взяли на себя официальные обязательства по размещению сил сдерживания на территории Украины после прекращения боевых действий.

Борис Эльфанд
