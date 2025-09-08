Медведев призвал наградить сотрудников МВД за жёсткое задержание членов ОПГ
Сотрудников полиции, которые противостоят этнической преступности и при этом сталкиваются с угрозами в свой адрес со стороны диаспор, необходимо отмечать наградами и поощрениями. С таким заявлением в своём телеграм-канале выступил депутат Московской городской думы Андрей Медведев.
Парламентарий прокомментировал видеозапись, на которой стражи порядка задерживают участников этнической группы в Петербурге, в то время как они угрожают им неприятностями от диаспоры. Медведев отметил, что, несмотря на невысокие зарплаты, переработки и огромный объём бумажной работы, правоохранители в данной ситуации грамотно и качественно выполнили свой служебный долг. Он выразил надежду, что этих сотрудников представят к ведомственным наградам.
«Молодцы, товарищи полицейские. Любо-дорого видеть такое», — отметил Медведев.
Ранее Life.ru узнал, что глава СКР Александр Бастрыкин инициировал уголовное дело о хулиганстве в отношении приезжих в Пыть-Яхе. Поводом для этого стали сообщения в соцсетях о том, что группа иностранцев угрожала местным активистам после документальной фиксации ими правонарушения, совершенного одним из прибывших. Речь идёт о нарушении порядка в состоянии наркотического опьянения.