Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 сентября, 14:01

Медведев призвал наградить сотрудников МВД за жёсткое задержание членов ОПГ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotograFFF

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotograFFF

Сотрудников полиции, которые противостоят этнической преступности и при этом сталкиваются с угрозами в свой адрес со стороны диаспор, необходимо отмечать наградами и поощрениями. С таким заявлением в своём телеграм-канале выступил депутат Московской городской думы Андрей Медведев.

Парламентарий прокомментировал видеозапись, на которой стражи порядка задерживают участников этнической группы в Петербурге, в то время как они угрожают им неприятностями от диаспоры. Медведев отметил, что, несмотря на невысокие зарплаты, переработки и огромный объём бумажной работы, правоохранители в данной ситуации грамотно и качественно выполнили свой служебный долг. Он выразил надежду, что этих сотрудников представят к ведомственным наградам.

«Молодцы, товарищи полицейские. Любо-дорого видеть такое», — отметил Медведев.

МВД: В Волгограде задержаны организаторы схемы незаконной регистрации мигрантов
МВД: В Волгограде задержаны организаторы схемы незаконной регистрации мигрантов

Ранее Life.ru узнал, что глава СКР Александр Бастрыкин инициировал уголовное дело о хулиганстве в отношении приезжих в Пыть-Яхе. Поводом для этого стали сообщения в соцсетях о том, что группа иностранцев угрожала местным активистам после документальной фиксации ими правонарушения, совершенного одним из прибывших. Речь идёт о нарушении порядка в состоянии наркотического опьянения.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • МВД РФ
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar