Медведев призвал наградить сотрудников МВД за жёсткое задержание членов ОПГ

Сотрудников полиции, которые противостоят этнической преступности и при этом сталкиваются с угрозами в свой адрес со стороны диаспор, необходимо отмечать наградами и поощрениями. С таким заявлением в своём телеграм-канале выступил депутат Московской городской думы Андрей Медведев.

Парламентарий прокомментировал видеозапись, на которой стражи порядка задерживают участников этнической группы в Петербурге, в то время как они угрожают им неприятностями от диаспоры. Медведев отметил, что, несмотря на невысокие зарплаты, переработки и огромный объём бумажной работы, правоохранители в данной ситуации грамотно и качественно выполнили свой служебный долг. Он выразил надежду, что этих сотрудников представят к ведомственным наградам.

«Молодцы, товарищи полицейские. Любо-дорого видеть такое», — отметил Медведев.