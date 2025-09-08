Мессенджер MAX
Пляжи Ялты закрыты из-за шторма

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Pavlishak

В Ялте и прибрежных посёлках округа запретили купаться в море из-за сильного шторма. О таком решении сообщила в понедельник глава администрации города Янина Павленко.

«Волнение моря на пляжах Ялтинского региона 4 балла по шкале Бофорта (и продолжает расти). Купание на пляжах и выход на гидротехнические сооружения запрещены», — написала она в своём телеграм-канале.

Павленко добавила, что на пляжах необходимо поднять красные флаги, не допускать посетителей к воде и уделить особое внимание безопасности детей. При этом купальный сезон в этом году там планируется продлить до 15 октября из-за хорошей погоды. Температура моря у побережья Ялты и других регионов Крыма остается высокой и составляет 24-25 градусов.

Ранее синоптики объявили конец купального сезона в Москве. Согласно данным метеорологов, вода в водоёмах уже во второй половине августа остыла ниже комфортной отметки в 18-20°C. Причина — короткий световой день и низкие ночные температуры (+8...+12°C). Даже когда днём воздух прогревается до +20°C, этого времени недостаточно, чтобы вода успела нагреться.

