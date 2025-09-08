Стали известны плачевные последствия атаки по мосту в Кременчуге для ВСУ
В ночь на 7 сентября Вооружённые силы России провели массированный комбинированный удар по военным и инфраструктурным объектам Украины, используя рекордное количество беспилотников «Герань-2». Среди целей оказался Крюковский мост в Кременчуге. Об этом сообщает издание «Военная хроника».
Взрыв разрушил систему подъёма разводного пролёта. Это привело к задержкам движения поездов и необходимости использования автобусов от ближайших станций. Также нарушена цепочка поставок для ВСУ по этому маршруту.
Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удары по объектам энергетики Украины, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса, а также по радиолокационным станциям ПВО, цеху сборки беспилотных катеров, пунктам управления и местам запуска дронов дальнего действия. Всего поражены места дислокации солдат ВСУ и наёмников в 136 районах. Удары осуществлялись артиллерией, авиацией и беспилотниками.