8 сентября, 14:34

Стали известны плачевные последствия атаки по мосту в Кременчуге для ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / anelo

В ночь на 7 сентября Вооружённые силы России провели массированный комбинированный удар по военным и инфраструктурным объектам Украины, используя рекордное количество беспилотников «Герань-2». Среди целей оказался Крюковский мост в Кременчуге. Об этом сообщает издание «Военная хроника».

Взрыв разрушил систему подъёма разводного пролёта. Это привело к задержкам движения поездов и необходимости использования автобусов от ближайших станций. Также нарушена цепочка поставок для ВСУ по этому маршруту.

Подрыв стратегического моста остановил поезда на Украине

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удары по объектам энергетики Украины, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса, а также по радиолокационным станциям ПВО, цеху сборки беспилотных катеров, пунктам управления и местам запуска дронов дальнего действия. Всего поражены места дислокации солдат ВСУ и наёмников в 136 районах. Удары осуществлялись артиллерией, авиацией и беспилотниками.

